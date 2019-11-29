客語版的《諸葛四郎-好客登場》，演員為了客語台詞練習至少三個月。（紙風車劇團提供／許文貞傳真）

客語版的《諸葛四郎-好客登場》將故事背景改為客家莊。（紙風車劇團提供／許文貞傳真）

要當魔鬼黨，還是要當諸葛四郎？60年代家喻戶曉的漫畫小英雄「諸葛四郎」，2017年由紙風車劇團改為同名舞台劇，掀起「四郎炫風」，去年又再改編為客語版《諸葛四郎-好客登場》，今年持續巡演，29日晚上重回作者葉宏甲故鄉新竹市的孔廟前做戶外演出。在經典的互動環節中，演員們更邀請來看戲的觀眾戴起面具，2000名觀眾一起變身魔鬼黨或諸葛四郎，趣味十足。

知道《諸葛四郎》客語版要到新竹演出，許多家長中午就到孔廟前幫孩子佔位子，也有家長特地請假，從下午就帶著孩子來看彩排，一路看到晚上。新竹市長林智堅、客委會文教處處長孫余卿晚上也到場支持，觀看劇團演出。

葉宏甲出生於1923年的新竹市，從小喜愛繪畫，1958年起創作《諸葛四郎》，風靡台灣，也創造出本土漫畫的輝煌年代，更多次被改編為電影、電視劇。可惜1960年代末期政府實施漫畫審查制度，本土漫畫逐漸凋零，但「諸葛四郎」始終是許多人最難忘的童年回憶。

《諸葛四郎》舞台劇客語版，將傳統戲曲武打、現代街舞、古典音樂及多媒體動畫融合，造型上更以現代動漫造型結合古裝，讓原本漫畫中黑白的人物走入現實世界，故事背景也改為客家莊。為了以客語演出，非客籍的演員們花了至少三個月時間反覆聽示範、背誦練習客語台詞。而針對非客家族群的觀眾，現場轉播也貼心加入字幕，讓所有觀眾同歡。

(中時 )