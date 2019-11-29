10年來，香格里拉台南遠東國際大飯店固定於歲末以感恩回饋、結合公益為主軸，舉辦「愛與希望」耶誕點燈晚會。(香格里拉台南遠東國際大飯店提供／曹婷婷台南傳真)

10年來，香格里拉台南遠東國際大飯店固定於歲末延續慣例，以感恩回饋、結合公益為主軸，舉辦「愛與希望」耶誕點燈晚會，今晚由飯店周麗華總經理協同台南市長黃偉哲、台南家扶中心主任莊淑惠與李保良及台南市流浪動物愛護協會理事長郭順雄近250位賓客，在美妙歌聲中，正式點亮7米高耶誕樹，迎接溫馨佳節！

香格里拉台南遠東國際大飯店今晚耶誕點燈晚會在音樂家女高音郭洵清、次女高音楊元禔、男高音戴源甫與男中音丁一雷所組成的「熱蘭遮四重唱樂團(Zeelandia Singers)」、「南門教會大提琴樂團」以及「週末營」小朋友歡樂的耶誕歌聲中，揭開序幕。

自2009年起，飯店加入台南家扶中心認養家庭的行列，長期為需要幫助的兒童共盡心力，積極實踐企業社會責任，透過多元的關懷方式，帶給小朋友們愛與希望；台南家扶中心小朋友今晚也提前度過耶誕佳節。

今年適逢遠東集團70周年慶，在愛與希望耶誕節公益點燈晚會，飯店更特別準備70個耶誕柴薪蛋糕義賣，將所有公益所得全數贈予社團法人台南市流浪動物愛護協會。

飯店總經理周麗華表示，「每年的耶誕樹點燈除了傳遞佳節祝福之外，透過實際行動讓這溫暖的心意傳遞出去，感染更多人參與公益；同時，我們也邀請因工作無法返鄉過節的國際賓客一同感受台灣濃厚的人情味。」

香格里拉台南遠東國際大飯店以「粉紅耶誕」為主題妝點大廳，1樓中庭總高近7公尺繽的經典歐式耶誕樹，滿綴1500顆LED燈泡、800顆閃爍金銀球絢麗耀眼，周圍以180公分穿著不同服飾的胡桃鉗人偶、耶誕老公公送禮雪橇車與麋鹿圍繞，營造熱鬧歡愉耶誕氣息，也吸引許多民眾拍照打卡，成為台南耶誕節慶熱門景點之一。

(中時 )