電影《我的靈魂是愛做的》入圍金馬獎，導演陳敏郎除回台出席活動外，更因上映在即，宣傳馬不停蹄，回台迄今仍「過家門而不入」，這次難得回台中宣傳，竟連家族聚餐都安插不上，陳爸陳媽索性宴請劇組，才終於見到兒子。陳敏郎爸媽在台中政通人和，為力挺兒子的金馬獎新片，更連包3場、邀請上千名當地仕紳名流出席欣賞，展現極強政商人脈。

陳敏郎今也率在片中飾演同志老師的邱志宇重返拍攝地台中青年高中宣傳造勢，受到校方熱烈歡迎，電影裡一場「家長霸凌老師」的戲逼真到令人讚嘆，扮演家長的臨演們，個個使出渾身解數霸凌邱志宇，其中唯一幫他護航、反駁其他蠻橫家長的臨演黃秀娟，今天還特地獻花給入圍本屆金馬獎新演員的邱志宇，讚賞他的精采表現。

《我的靈魂是愛做的》描述一名男同志老師錯愛有婦之夫的故事，並側寫了台灣近年吵得沸沸揚揚的同婚議題，直揭傳統婚姻下的「人」、「性」糾結。不僅讓男主角邱志宇入圍本屆金馬獎最佳新演員，張詩盈更以被傳統婚姻犧牲的「同妻」角色，一舉奪下金馬獎最佳女配角。電影12月6日上映。

(中時 )