雲林監獄科學實證戒毒班員見到孩子，更加深戒除毒癮的決心。（雲林監獄提供／許素惠雲林傳真）

雲林監獄29雲日舉辦「科學實證戒毒班第1至4期成效發表會」，展現科學實證課程提升毒品犯戒癮信心，輔以監獄、在地政府、醫療機構與就業單位等攜手合作，協力搭建社會復歸之路，整體再犯罪率只有3.33％。

典獄長林憲銘致詞指出，科學實證的毒品犯處遇模式是在科學實證基礎下，設計專業處遇課程，逐步提升毒品犯拒絕使用毒品的信心與戒癮技巧，雲監自去年3月開班以來，在課程處遇之前、後階段，使用專業測驗工具追蹤學員心理能量的變化，顯示出學員戒癮能力有顯著進步，此外，亦蒐集授課教師、學員、家屬回饋、追蹤學員社會復歸情形，進一步調整方案設計，提升處遇成效。

林憲銘表示，統計迄今60名完成課程訓練且出監的學員中，僅有2名因非毒品相關罪名起訴，整體再犯罪率為3.33％。本課程結訓出監學員的毒品與非毒品案再犯率皆明顯低於全國施用毒品犯再犯比率，未來將持續推廣，以期降低再犯問題。

回顧學員中的阿奇(化名)家境不錯、從不為生活擔心，年少時跟著朋友翹課、打架、吸菸，到最後不自覺落入吸食安非他命-戒毒-復發的無限循環裡，剛入監的阿奇對於監內打架、被辦違規也毫不在意，縱使家人態度從苦口婆心到失望放棄，他仍覺得無所謂，雖報名參加科學實證戒毒班更只是為了打發時間，原本覺得「這樣就好」的人

生，在老師們真誠關懷及引導下，「改變」的念頭在心中漸漸萌芽。

經過老師進一步的陪伴及鼓勵，阿奇實際付諸行動戒除多年的菸癮，爸爸也表示從態度及行動中看到「不同以往，充滿正向能量」的阿奇，願意陪伴兒子擺脫毒品，不再走回頭路。

(中時 )