高以翔27日凌晨在大陸錄節目猝逝，與他深交15年親如家人的摯友、前籃球明星毛加恩與另一半羅雯，29日強忍悲痛依原計劃舉辦基督教儀式婚禮，新娘的閨蜜郭雪芙擔任婚禮的伴娘之一，原定九對伴郎伴娘，雖然少了高以翔，卻依舊維持不變！毛加恩堅定地表示：「高以翔的位置必須保留！」因此婚禮上由毛加恩的哥哥與兩位伴娘一同進場。

毛加恩把身邊的伴郎位置留給已故好友高以翔。（傑星娛樂提供）

毛加恩與羅雯新人進場。（傑星娛樂）

毛加恩慟失至交，讓原本該是充滿喜氣歡樂的婚禮變調，不過毛加恩在儀式及晚宴上特別身穿摯友生前自創品牌「YOYUU」西裝，把好友的愛穿在身上，他除了為高以翔保留伴郎位置，也用這樣的方式讓好友祝福不缺席。婚宴上，新人更播放短片紀念與緬懷好友高以翔，毛加恩與高以翔親如手足的情感感動全場賓客，不少人都低頭啜泣拭淚。歌手袁詠琳、Ken在婚宴現場演唱〈Perfect〉，范瑋琪演唱〈最重要的決定〉，婚禮主持人聶雲也獻唱〈L.O.V.E.〉祝福新人。

毛加恩老婆羅雯與郭雪芙等9位伴娘。（傑星娛樂）

同為基督教徒的新人，於下午先舉辦溫馨證婚儀式，儀式詩歌由歌手璽恩領唱，晚上婚宴席開62桌，由璞園建築團隊董事長李忠恕以及前籃球協會董事長丁守中擔任證婚人。由於新郎毛加恩是籃球員，新娘羅雯則是造型師，因此新娘特別訂做了一個水晶籃球框於現場迎賓處陳設，將新人的職業結合，是非常具有巧思且特別的佈置。

毛加恩、羅雯婚禮。（傑星娛樂）

(中時 )