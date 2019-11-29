親民黨主席兼總統候選人宋楚瑜今日上17直播接受黃光芹訪問，批藍批綠，認為藍綠兩黨總統候選人治國能力不足，連前總統馬英九也被他酸，因為能力不足才會民調只剩9.2％。

對於外界質疑他又出來選總統，宋楚瑜表示，不要問他為什麼又出來，重點是他能為國家做甚麼，他能做四件事情：讓台灣找回自信、找回政府的效率、找回可以跟國際領導人對話的能力，並讓大家覺得政府是公平的把資源分給需要照顧的人。他說自己首次參選總統時中央政府搞出戒急用忍、兩國論等錯誤政策，他反對認為會闖禍因此決定參選。

宋楚瑜表示，總統管四件大事：兩岸、國家安全、外交、國防安全。他說之所以自己9月17日才決心參選總統，是因為那時郭台銘、柯文哲、王金平都確定不參選總統了，只剩藍綠兩名候選人，他們能處理好這四件事情嗎？兩岸關係上，民眾憂心國民黨犧牲台灣自由民主價值，但也不希望民進黨挑釁大陸，民眾也憂心兩黨能否處理好經濟與民生問題。

針對之前受訪時提到喜歡缺乏治國能力的政治明星是台灣政治的悲哀，被認為是在講韓國瑜，宋楚瑜表示他沒有批評個人，但必須找有經驗的人治國，總統要管四件事情，要成為整合平台、要懂軍事，韓國瑜的行政經驗就是做了幾個月的市長，我們怎麼安心把這麼重的擔子給他？蔣經國用了馬英九，馬英九英文好但其他有待磨練，才會當總統民調只剩9.2％，2012他參選總統就是因為發現馬英九治國能力有問題，例如毫無配套的搞出五都，不顧慮城鄉差距。

對於最近自稱曾是共諜的王立強的爆料，宋楚瑜表示在台灣沒有人會覺得國家安全不重要，但沒有證據不能指控別人是間諜，國安單位至今沒有說明王立強有沒有來過台灣，如果他來了有沒有資金流動？如果有國安漏洞，行政當局必須嚴肅處理，但看到反滲透法的制定，行政院竟然沒提出版本，只由民進黨立委提出。

會後宋楚瑜接受媒體聯訪，被問到黃國昌指控韓國瑜岳丈涉及砂石爭議，並秀出當年有宋楚瑜簽名的省政府公文，對此宋楚瑜表示不記得這個案子了，當年是分層負責的，雖然用我的名義，但是用代行出去的 。選舉就是在檢驗很多事情，就交給司法單位。

(中時 )