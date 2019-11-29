新北市金山區公所希望讓轄內成為新北市最乾淨、最宜居城市目標，特別辦理「環保志工志願服務基礎及特殊訓練」，2日來共培訓出80位環保志願服務新血。金山區長陳國欽在課程結束後，特別頒贈「工作百寶箱」予代表美田里里長黃賜福，並授證志工，也期盼此次活動能達拋磚引玉效果，讓更多民眾加入環保志工行列，維護整體環境。

金山區公所106年12月便完成首梯次14里150位的環保志工培訓，今年再度舉辦第2梯次訓練營，透過2日的時間，培訓80位熱血志工，維護金山區環境，期盼藉由新血的加入，達到拋磚引玉的效果。

區公所接連舉辦2日的志工培訓課程，包含基礎及特殊訓練課程，包含學習清掃街道、海邊淨灘、除草、澆花等，並透過志願講師及環保專業者的分享，讓所有參與課程的學員都能了解志願服務者「甘願做、歡喜受」的理念。

學員代表黃賜福說，透過發揮「助人最樂、服務最榮」的精神，未來能打理好心中最愛的家鄉環境是相當令人振奮的一件事情，希望未來也能號召更多民眾投入志工行列。

也因為金山區15里環保志工小隊認真付出，讓他們在108年度，獲得新北市府的肯定，15個里皆獲得里環境星級認證，為延續志工熱忱，區公所未來將每個月舉辦在職訓練，包括登革熱防治課程、討論環保議題等，期許未來能成為全新北最整潔的城市。

(中時 )