大陸特警28日與塞爾維亞精英反恐部隊和當地警察一起參加了他們在歐洲的首次聯合訓練演習，模擬一組武裝分子占領工廠並劫持人質時的應對處置。

據美國之音29日報導，在塞國中部城市斯梅代雷沃的一家陸資鋼廠，陸塞兩國警方動用了3架直升機和20輛裝甲車，展開一場突襲行動營救人質。來自大陸河南省的約180名特警參加了這次演習。據悉，這座鋼廠已於2016年被大陸河鋼集團（Hesteel）收購，並雇用了數名大陸公民。

另據新華社報導，陸塞雙方共派出180名特警、3架直升機和20輛車參加演習，演習包括直升機機降、制高點控制、偵察搜索、制伏犯罪分子和解救人質等環節。

11月28日，在塞爾維亞斯梅代雷沃，塞爾維亞和大陸特警參與演習。（新華社）

塞爾維亞總統武契奇、副總理兼內政部長斯特凡諾維奇以及大陸駐塞爾維亞大使陳波到場觀看。斯特凡諾維奇（Nebojsa Stefanovic）說，他計劃與大陸執法機構進行更多的合作。他說，塞爾維亞正在「向一個更大、更強的國家學習」。

斯特凡諾維奇還向記者表示：「中國不僅是我們的戰略夥伴，也是我們友好的兄弟國 。」

大陸2015年底發布了《中華人民共和國反恐怖主義法》，允許解放軍、武警部隊派員出境執行反恐任務。此外，大陸也一直在尋求擴大其執行遠程任務的能力 。

塞爾維亞是巴爾幹半島上的內陸國。大陸與塞爾維亞多年來一直保持著密切的關係。今年稍早時候，兩國簽署了幾項新的合作協議，其中包括大陸將於明年開始幫助貝爾格勒建設地鐵網絡。該項目是大陸「一帶一路」倡議的一部分，旨在為大陸企業發展貿易聯繫。

塞爾維亞還與大陸電信巨頭華為合作，開發臉部識別軟體。首都貝爾格勒在全市800多個地點安裝了1000多個華為的攝像頭。塞爾維亞一名官員今年5月也曾表示，美國發布的華為禁令不會影響塞爾維亞與華為的合作。

據法新社近日報導，塞爾維亞過去一直不是亞洲旅行社看好的觀光地，現在成了大陸遊客的新樂園。這個人口只有700多萬的巴爾幹國家，近年遊客暴增，今年頭8個月接納了120萬人次，其中最大的遊客群是大陸人---92000人次，比2016年增加了5倍。

大陸遊客暴增的原因有：免簽證，雙邊關係良好，物價不高…。塞爾維亞人抓住時機：大陸遊客經常出沒的地方出現了大批中餐館和中文標識。為了大陸遊客，貝爾格勒當局還請來大陸警察幫忙。

就在幾個月前，大陸還與塞爾維亞進行了首次警務聯合巡邏。6名大陸警察與塞爾維亞警一起在貝爾格勒旅遊景點巡邏，協助處理與旅塞大陸遊客安全相關的問題。

(中時 )