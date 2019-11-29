憑藉強大地主優勢，輔仁大學29日在富邦人壽大專籃球聯賽(UBA)男子組預賽，輕鬆以92比64痛宰上屆第4國立體大，不過賽後走進輔大休息室，卻看不到輔大「寶兒」教練楊哲宜身影，原來他跑去隔壁小房間針對吳沛嘉精神訓話。

「我只想要讓吳沛嘉了解自我能力，以及如何掌握場上節奏，畢竟現在UBA很多黑人球員，他的身材條件不再具備絕對優勢，我必須給他刺激，」楊哲宜表示，「目前幾乎每支球隊都有可跟吳沛嘉對抗的球員，所以我更期待他成長。」

如今擁有曾祥鈞、吳沛嘉與喬楚瑜3大長人坐鎮，輔大禁區確實高人一等，可是除了29日拿下22分、10籃板的輔大隊長曾祥鈞，楊哲宜也對喬楚瑜的未來充滿期待，「喬楚瑜的身體觀念還停在高中階段，所以我持續要求他打前鋒。」

至於此役可以大勝國體28分，楊哲宜認為，主因是所有球員在防守方面執行得很好，也把前3場預賽的最大問題改善不少，「我只是強調由防守轉換到進攻，一切只需打簡單籃球，就算很快就把分數拉開，我們也必須打得戰戰兢兢。」

楊哲宜也清楚點出國體當前的困境，「自從李家慷選擇離隊加盟SBL桃園璞園，國體陣容始終缺少一名關鍵球員(Key Man)，也少了家慷的後場組織，整個狀態就很混亂，感覺怎麼打都找不到重心，但我相信他們很快就能找到調整之道。」

(中時 )