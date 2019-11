日本京瓷公司創辦人、名譽會長,有「經營之聖」美譽的稻盛和夫28日獲英國伊莉莎白女主頒授名譽大英勳章 KBE(Honorary Knight Commander of the Most Excellent Order of the British Empire)。

87歲的稻盛同時也是通信公司KDDI的最高顧問、日本航空名譽顧問、公益財團法人稻盛財團創立者。

京瓷和KDDI的產品及通信服務對英國倫敦的數據中心等做出很大的貢獻。稻盛在日本航空面臨破產倒閉時出面領導日航經營重建,使日航浴火重生,日航後來採購了歐洲空中巴士飛機也是受勳的理由之一。

稻盛11月28日在英國駐日大使館大使公邸接受英國駐日大使保羅馬登(Paul Damian Madden)贈勳。此具權威性的勳章是彰顯受勳者在各種領域有優秀功績,同時感謝其對社會做出的貢獻,尤其是頒給有留下顯著成果,盡心於服務活動的人。

稻盛表示,「這都是拜在京瓷、KDDI、日本航空、稻盛財團工作的員工之賜,分希望將此榮譽與他們分享。」

