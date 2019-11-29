又到了感恩節至除夕的購物旺季，市場緊盯黑購節買氣。根據數據分析公司Adobe Analytics的數據顯示，至美東時間28日下午5時﹙台灣時間29日上午6時﹚感恩節當日總銷售額為44億美元，較去年上升20.2%，而網購銷售額大增逾20%至21億美元。其中，手機下單比重升至46.5%，較去年多了近13個百分點，

就連當天臉書、IG大當機，也未對網路買氣造成負面影響。

網購已成為全球零售業的兵家必爭之地，尤其是美國「黑色星期五」﹙11/29日﹚購物節與緊接而至的「網絡星期一」（Cyber Monday）。Adobe Analytics預計，黑色星期五銷售額將突破75億美元，大增逾20%；網絡星期一更會高達達94億美元，上升18.9%。

美國買氣傳來捷報，在大西洋對岸的英國消費者也參與這場盛事，黑色星期五當天銷售額答30億英鎊，其中網購高佔23億英鎊。看來民眾不用再頂著寒氣漏夜在店外排隊，人擠人地搶購熱門商品，購物平台與消費形態的改變反而帶動了買氣。

美國經濟衰退的隱憂，陸美貿易戰的關稅衝擊，似乎未影響美國民眾的消費意願。今年在亞馬遜熱賣的商品是23andME健康與家族DNA測試包、55吋LED智慧電視、智慧音箱、空氣炸鍋、無線耳機等。

(中時 )