台視週六外景實境競賽節目《綜藝3國智》11月30日邀請Nono、馬力歐和璟宣，並推出「減薪大作戰」主題，引來主持群一片哀鴻遍野，關主黃豪平笑著解釋：「因前陣子出國的花費太多了，所以這次要稍微『扣』一點回來、平衡一下收支。」，大夥抱怨連連讓許久未上《3國智》的Nono一頭霧水，頻頻詢問今天的主題到底要怎麼進行，經過黃豪平一番解釋之後，Nono不改幽默本色表示：「一次就要減薪10%，那我不就要被扣掉六、七萬去了。」，誇張的言論惹的大夥哈哈大笑。

張立東氣的指著Nono喊：「薪水小偷！難怪這麼久都不來上節目。」，王少偉故做恍然大悟狀，開玩笑著說：「所以我們的預算都是因為請來賓花光的嘛！」。馬力歐每次都在闖關過程玩的灰頭土臉，這次又受邀參加「減薪挑戰」，讓他不禁脫口嗆聲：「這節目實在太爛了！」，大家也開玩笑說馬力歐應該是得罪製作單位。

這次「減薪挑戰賽」最後會從所有人中抽出1至2名減薪10%，大家必須卯足全力過關以免成為減薪受害者，讓納豆不解詢問：「花錢干我們甚麼事啦？」，王少偉也大呼此安排不公：「拜託一下，『加薪』這兩個字都忘記怎麼寫，我們已經是所有節目裡面花費最少、最cheap的，已經這麼廉價了還要減薪。」。

(中時 )