時代力量立委黃國昌指控國民黨參選人韓國瑜在擔任立委期間，替妻子李佳芬家族圈地盜採砂石，耍特權關說。韓國瑜競選辦公室發出五點聲明回擊，強調韓國瑜是接受地方陳情，向中央爭取堤防建設，一切依正常程序公開協調，絕無不法，亦無圖利特定業者。韓競辦反酸黃國昌，應該先關心汐止在內的七星區建設，別因為名列不分區，放生七星區選民

韓國瑜競選辦公室晚間則提出5點聲明表示：

第一，時任立委的韓國瑜接受地方陳情，考量中南部疏濬建堤是民生所需，向中央爭取堤防建設，正是立委問政的表現。當時韓國瑜受西螺鎮民委託出面協調，彙整興建堤防的建議送交給台灣省水利處，由時任台灣省水利處長李鴻源進行專業評估與防洪疏濬等水利規劃，再提報給中央經濟部做決定，一切依正常程序公開協調，絕無不法，亦無圖利特定業者。

第二，西螺大橋堤防是當時鎮公所陳情，民國88（1999）年蓋好，延續段工程民國92（2003）年完工，但韓國瑜岳父李日貴的砂石公司在民國91年（2002）已申請停業，堤防做好之後，李家砂石公司也已停業，何來圖利之說？

第三， 有關於時序問題，李日貴的砂石事業公司「大通砂石行」成立時間為1979年（民國68年），當時李佳芬就讀高中，亦即經營事業時間遠早於韓國瑜李佳芬夫婦結婚（民國78年）前。而後1996年（民國85年）韓冰出生，至於黃國昌所提西螺堤防時程為1998-2003年間（民國87-92年），也從未說1998年是李日貴砂石公司「設立時間」。請轉載或報導媒體，切勿以訛傳訛。

第四、 韓辦明白時代力量當前有泡沫化的壓力，也理解需要透過「國昌機器」發言爭取聲量，但請勿含沙射影甚至抹黑。如有不法，歡迎舉發，與其關心30年前合法承租國有地的砂石開採，為何不關心現在是否仍有不法開採行為。

第五，韓辦呼籲選舉應回歸政策辯論基本面，就治國方針進行良性競爭，而非針對候選人家人進行無差別的攻擊，或是討論30年前舊事、冷飯熱炒。應該聚焦韓國瑜的國政顧問團今日提出的國政報告與福國利民的政策，而非只會打泥巴戰。

(中時電子報)