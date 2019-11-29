自稱大陸間諜的王立強向澳媒爆料，曾介入香港政局和台灣選舉，引起外界高度關注。對此，親綠名嘴范世平在臉書發文指出，「王立強案是美國出手了，一齣五眼聯盟精心安排的情報戰大戲」。對此，台北市議員游淑慧驚喊：「抓到了！」。

游淑慧在臉書先質問，「誰干涉台灣內政和選舉？誰精心安排這個共諜大戲？」，再揭開謎底「原來韓國瑜這麼厲害，蔡英文打不過，要美國老大哥來助拳！」而這是誰給的答案，竟然是范世平「這位親綠名嘴得意地坦承了真相！」

游淑慧指出，親綠名嘴范世平說：韓國瑜此次的對手不是總統蔡英文，而是以美國為首的「五眼聯盟」。王立強案是一場「#精心安排的情報戰大戲」，並分別由美國寫劇本、英國當導演、澳洲供舞台、台灣當主角。范世平又表示：中國與韓國瑜被美國「黑了」也是活該，「啞巴吃黃蓮，有苦說不出」，因為美國這招「#借刀殺人」真的厲害。目前，韓國瑜的處境非常尷尬，因為抹紅他的不是民進黨，#而是澳洲，所以韓就算「沒收」中共一毛錢，#跳到黃河也洗不清。

游淑慧感嘆，國家機器動的很厲害！原來連「老大哥」-美國都動起來。但民進黨如果真藉外國勢力來整國內自己競爭對手，真的很噁心！

(中時電子報)