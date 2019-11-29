張姓越南籍移工今年2月巧遇同鄉，充當和事佬勸架，沒想到引爆對方怒火，找來6名同鄉圍毆，張男混亂中遭水果刀刺中胸口、傷重不治，法醫鑑定發現16公分刀刃幾乎全刺進張的胸腔，桃院法官認為阮男殺人意圖強烈，依殺人罪判處14年。

武姓和另名越南籍移工過去在工廠上班生嫌隙，武男曾放話說要找對方算帳，31歲張姓同鄉今年2月17日凌晨在桃園區中正路巧遇武男，充當和事佬、幫另名移工說好話，要武男念在雙方是同鄉，都在外地打拼，不要太計較。

沒想到一番話讓武男更不滿，當場找來其他6名同鄉圍毆，張男不堪對方人多勢眾、遭打趴在地，其中29歲阮男，竟趁隙掏出水果刀，往張男胸口直刺，導致張男當場血流如注、倒地不起，緊急送醫仍傷重不治，警方循線將行凶7人逮捕到案。

阮男坦承持凶刀刺向張男，法官調查發現，水果刀16公分刀刃幾乎已全部刺入張的胸膛，可見下手力道猛烈，犯後矢口否認犯行，也未見悔意，依殺人罪判處他14年，執行完畢或赦免後驅逐出境。

(中時 )