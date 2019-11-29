自從上一部電影《親切的金子》之後，隔了14年李英愛才又主演新的電影《復仇母親》，飾演苦尋失蹤親兒6年的母親，李英愛在受訪時形容角色的心境有著「失去孩子的心情與自責，背負如此複雜的情感」。而在影壇缺席14年的她，中間除了參與電視劇演出外，也結婚生子，這才發現原來時間過得這麼快，她居然那麼久沒拍電影了。

雖然在《復仇母親》與《親切的金子》裡，主演的角色都有「母親」的身份，但李英愛表示：「最大的不同是我現在是一個真正的母親！」她補充形容：「我可以更感受到在情感上的痛苦，我希望新片能像《親切的金子》一樣為觀眾帶來許多的情緒轉折。」

《復仇母親》的導演金承右同時亦是本片的編劇，他表示這個故事來自於他自己12年前，在路上看到尋找失蹤兒童的告示而觸發創作靈感，他說：「走在路上偶然看到布條廣告，是協尋孩子的，之後便命定般地著手寫起劇本。」金承右在受訪時表示：「在所有人都放棄的時候，反映出唯一絕不放棄的父母心情。」這次與李英愛合作，他稱讚：「與李英愛合作的每一瞬間都令人感嘆！」力讚她展現足以轉換畫面氛圍的深度演技。

《復仇母親》在韓國上片後立刻成為新片票房第一，再度見證李英愛的人氣號召力，日前出席首映會時心情甚佳的李英愛還在台下拿自己的海報趣味自拍裝「哭哭」，對於時隔多年再回來拍電影，她在台上受訪時表示最大分別就是如今真的當起人母了，過去常需要熬夜拍片的她，如今比較不會再通宵拍片啦！電影12月13日在台上映。

《復仇母親》電影海報。（双喜電影提供）

(中時 )