傳奇球星王貞治特別看重的育成選手砂川理查又開轟了！砂川29日敲出個人在冬盟的第3轟，達成王貞治設定6轟的一半，不過對手韓職聯隊略勝一籌，以3比2戰勝日職紅隊，也讓日職紅隊吞下在冬盟的首場敗仗。

砂川理查是日美混血兒，為2017年軟銀選進的育成選手，在今年多次獲得王貞治的特別指導，來台參加冬盟前，王貞治對砂川寄予厚望，因此對他訂下「冬盟打出6轟」的約定。

砂川理查此次擔任日職紅隊不動第四棒，球棒也的確火燙，連續2場開轟，近6戰已有3發全壘打，王貞治訂下的目標已達成一半。

韓職聯隊派出效力Kiwoom英雄的左投金在雄。（中職提供／鄧心瑜傳真）

兩隊先發投手今日都投滿6局，韓職聯隊派出效力Kiwoom英雄的左投金在雄，被敲6支安打僅失2分，送出8次三振，雖然3局上半被砂川理查敲出追平陽春砲，不過即時回穩，後面幾局都沒有再失分。

日職紅隊則由效力軟銀的左投笠谷俊介先發，主投6局送出多達11次三振，僅被敲出3支安打，不過首局面對首名打者送出保送後，立刻遭到盧施煥狙擊，敲出2分砲，又在3局下半出現2次保送，韓職聯隊擊出滾地球後拿下超前的第3分，並一路領先至最後。

終場韓職聯隊以3比2擊敗日職紅隊，破除日職紅隊的不敗戰績，初嘗敗仗滋味。目前砂川理查11支安打、3轟、10打點都在冬盟排行第一，雖然還是育成選手，不過可預期是未來的潛力重砲。

韓職聯隊盧施煥(右)敲出2分砲。（中職提供／鄧心瑜傳真）

笠谷俊介主投6局僅被敲3支安打，不過失掉3分自責分，承擔敗投。（中職提供／鄧心瑜傳真）

(中時 )