本土戲劇一哥黃少祺29日出席香水活動，長期拍戲熬夜、是過勞高危險群的他，被問到高以翔錄影猝逝，他遺憾表示，跟高以翔不認識，也不是意外現場的當事人，不方面表達太多，但敬佩他是個敬業的藝人，「對藝人來說，表演舞台就是你的戰場，戰士能在戰場上堅持到最後，我很佩服他！」但對於職場上的各種安全環節，他說自己不方便表達，我們都不是當事人，也不贊成事後諸葛或放事後炮，有資格批評的人只有高的雙親、至親好友！

黃少祺出席香水活動。（夏利夫香水提供）

他認為不僅藝人工作疲累，就算是朝九晚五上班族也是有累的時候，尤其藝人工作時間很不定時，可能今天累、明天輕鬆，一忙起來可能很多天沒辦法上床睡覺，必須自己找空隙休息，他覺得現在不管是台灣或大陸，拍戲都已經很人性化，都會適度調整，就看劇組怎麼調配。

他說自己曾經在大陸拍古裝戲從屋頂倒吊，結果吊到吐，頸椎很不舒服，導演體恤他狀況，隔天再補拍，他說這種狀況劇組都能理解、可以談。他也曾在船上暈船晃到吐，因不停發抖、嘔吐甚至肌肉痙攣，立刻送急診，他苦笑：「結果上救護車後，車子一加速，我更不舒服，像湧泉一樣吐出來，隔天吞了雙倍暈船藥才拍完這場戲。」他提醒，要知道自己的身體能到什麼極限，當覺得不舒服、不行了時一定要講，劇組絕對能理解，因為不講就可能會出問題。

他因媽媽得癌症，自己也更關注健康，日前趕緊做了首次全身健康檢查，檢查結果大多是小毛病，他多年前就有老花眼，還動過手術，雖然透過運動，讓身材外型保持年輕，但坦言器官、眼睛就是不行，時間到了一些毛病就出現，「器官會告訴你，你現在是中古車了！」他除了頸椎不太好，心臟二尖瓣膜有些先天性問題，不宜挑戰極限或太激烈運動，甲狀腺也有小氣泡線，有輕微腎結石，攝護腺有點鈣化，看到記者聽到攝護腺個個面露詭異微笑，他趕緊解釋：「任何人都可能有，只要不肥大！」

(中時 )