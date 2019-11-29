「臺北最High新年城-2020跨年晚會」繼公布超強卡司晚會主持人黃子佼、Lulu黃路梓茵，以及韓國天團SUPER JUNIOR-D&E、亞洲天團五月天、蕭敬騰帶領的搖滾天團獅子LION、金曲饒舌歌王Leo王、金曲新人王ØZI、人氣樂團茄子蛋、偶像歌手鼓鼓 呂思緯、資深玉女偶像蘇慧倫、空靈系女聲白安、人氣Youtuber這群人、人氣Youtuber七月半樂團、實力派女聲魏嘉瑩、創作才女魏如萱、音樂潮流霸主周湯豪、情歌唱作王光良、靈魂歌姬家家、質感DJ孫麥傑，再加盟超強卡司。

今天(29日)主辦方再度祭出另一令樂迷興奮的消息，壓軸巨星將由創作才子吳青峰帶給觀眾2020年的第一道最美麗天籟，這次以最強新人之姿將獨家演出留給台北。再次踏上跨年舞台，青峰坦言：「快嚇死了」，青峰因同時準備巡迴個人演唱會及跨年演出壓力可說是非常之大，也笑說相當擔心觀眾倒數完會走光，從決定演出之後的每一天都很緊張，而選擇獨家在臺北最High新年城演出，表示因為未來巡演要往世界各地跑，希望跨年這個很重要的時刻可以留在家鄉陪著家人朋友度過，演出完還能與朋友相聚非常開心，而身為臺北人的青峰被問到在臺北最喜歡的地方，他笑說：「其實我不太出門是個宅男，最喜歡的地方是寫過歌的地方，政大河堤或是附中校園，因為那是有回憶的地方，在我腦海裡都會自動有當時的配樂。」

(中時 )