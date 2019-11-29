佳士得特別為貝聿銘及盧淑華夫婦珍藏的藝品和精品舉辦專場專拍，因名人效應全數拍品皆已高價拍出。（Christie's提供）

貝聿銘及盧淑華夫婦珍藏的藝術品在佳士得拍賣會全數拍出，圖為陳列在紐約故居的趙無極畫作和野口勇作品《地上框架》。（Christie's提供）

本季重要拍品當中最受矚目的常玉《五裸女》，最終以3億港幣 (約台幣12億)落槌，刷新常玉個人畫作的新紀錄。（Christie's提供）

這只康熙琺瑯彩千葉蓮碗，背後藏著康熙皇帝的夢想，以8720萬港幣落槌。（Christie's提供）

儘管受到「反送中」政治衝突升高和香港區議會選舉的影響，佳士得(Christies)香港秋季拍賣會圓滿落幕，成交總額為26.3億港幣，比去年的27.5億港幣略為下滑，但重要拍品皆如期以高價拍出，可見只要是好東西，就不怕沒有買家接手。

本季重要拍品當中最受矚目的常玉《五裸女》，最終以3億港幣 (約台幣12億)落槌，遠超過常玉《曲腿裸女》在蘇富比拍賣會的1.98億港幣拍賣金額，刷新常玉個人畫作的新紀錄。貝聿銘及盧淑華夫婦珍藏的工藝精品因為有名人加持效應，專場專拍也全數成交，十分搶手。

繼百達翡麗（Patek Philippe）在Only Watch慈善拍賣會以一枚6300A Grandmaster Chime腕表以3100萬瑞郎（約9億6000萬台幣）落槌，創下世上最貴腕表紀錄後，緊接著在佳士得香港秋拍，百達翡麗再以一枚「LHEURE BLEUE」型號2523腕表以7017.5萬港幣拍出，創下亞洲最高成交腕表拍賣紀錄，穩居「表王」寶座。

今年佳士得香港秋拍無畏政治環境的紛擾，買家來自全球50個國家，其中千禧世代藏家人數的佔比高達20％，為期一周的講座、論壇、拍賣、預展及酒會，參與人數近1萬4千名。

佳士得亞太區總裁龐智鋒（Francis Belin）指出，儘管外界有政治因素的干擾，但拍賣市場的前景仍十分樂觀，歸因於佳士得洞悉市場脈搏，舉辦一系列具創意與前瞻性的策略拍賣，是本季佳士得創下佳績的主因。

(中時 )