憑《雞不可失》人氣飆升的韓國女星李哈妮，不計形象犧牲搞笑的演出深受粉絲喜愛，在即將上映的新作《黑計畫》中，她則化身專業認真、充滿霸氣女人味的菁英律師，與神劇《信號》實力派男星趙震雄一起聯手追查金融弊案的真相。

片中精通國際貿易法律的她，首次登場便以一口超流利英文與外國客戶開會，不僅發音標準自然，許多艱澀的商務專有名詞也難不倒她，英文超遛人又美被粉絲讚爆，李哈妮說：「我飾演的律師娜莉從小在美國長大，因此流利的英文是準備這個角色的基本功課，我每天練習英文台詞到能倒背如流的程度，也特別學習美式口音，真正上場時，講英文就像吃飯一樣簡單。」

電影《黑計畫》的故事背景改編自韓國外換銀行真實弊案，而此弊案的官司目前仍在進行中、尚未做出裁決，更有許多韓國觀眾看完電影才了解事情的全貌，也讓網友反思應該主動關心社會上的不公不義。

本片也透過觀眾的討論度和好口碑，在上映兩周後突破200萬觀影人次，李哈妮說：「這部電影花了很多時間籌備完成，我參與演出時已經覺得意義非凡，但這絕對是一部大家看過一起討論會更有意義的電影！」電影12月13日在台上映。

(中時 )