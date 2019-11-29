蔡英文總統29日出席台灣搖滾派對，與台北市8位立委參選人一同造勢，蔡英文（中）致詞時表示，「給我們台灣隊在台北市八仙過海，國會不過半，改革剩一半，台北一定要全壘打」。（鄧博仁攝）

蔡英文總統今晚出席大安森林公園台灣搖滾派對，與台北市八位立委參選人一同造勢；蔡總統致詞時表示，「給我們台灣隊在台北市八仙過海，國會不過半，改革剩一半，台北一定要全壘打」。

此外，總統強調，台商回流，是實實在在正在發生的事情，今年底一共會有99家台灣廠商積極蓋廠房，場在蓋、人在請、地再擴。

蔡英文今晚出席時，逐一介紹台北市八個立委參選人；總統說，今天晚上下著雨，還聽黨主席、候選人及徐國勇部長唱歌，「我是今天保證不要求我唱歌我才來的，謝謝大家同情我，沒有要求我唱歌」。

她說，非常歡迎大家來參加台灣派對，看到大家的團結及熱情，就知道明年1月11日選舉一定會贏，大家選蔡英文當台灣對長，還要有一個最堅強的台灣隊，總統要勝選，國會一定要過半，民進黨都是最強棒。

她說，民進黨派出每個人都很優秀，第一選區是最美麗的立委吳思瑤，是最美麗，不是之一；第二選區是非常認真的立委何志偉，第三選區不要尖叫喔；對時台下一片尖叫聲，原來是吳怡農。

總統說，「我以為會尖叫是30歲以下，為何5、60歲都還會尖叫？大家看到他很瘋狂是不是？吳怡農，讓他加入外交國防委員會好不好？」

唱名到第四選區，總統說，「第四選區你也有尖叫喔」，那是勤走基層的高嘉瑜；輪到第五選區，台下又是一片尖叫聲，「又是另外一個尖叫，這最有戰力、堅守主權，大家今天都同意我的意見，今晚唱歌最好聽的林昶佐，唱歌最好聽、也最有戰力，大家讓他連任好不好，等一下讓他再唱一首」。

至於第六選區，總統說，這是一百分女孩謝佩芬；第七選區許淑華，台語叫做「摳休哇辣（靠在一起」！許淑華是我目前看到最好看的看板，旁邊四個字揪感心，「為你而戰」；「第八選區這是我不老的老戰友、台灣小英熊阮昭雄，前幾天競選總部還發爐，顯然戰力很旺」。

總統說，三年民進黨多做了很多改革，過去政府不敢做、不願意做蔡英文都做了；台下一陣歡呼；總統開心說，「我覺得你們很熱情，熱情到雨都被嚇跑。」

她說，過去三年多，民進黨完成最困難的年金改革，經濟表現也很好，第一到三季都是亞洲四小龍第一名，明年也會第一名；面對5G跟ＡＩ時帶來臨，也做了全方面布局。

總統說，她讓年輕人有願景、有未來，照顧長輩，未來完成全民照顧目標，長照更升級，再給她四年，照顧更周全、經濟更亮眼、台灣更安全，不僅要蔡英文做台灣隊長，還要有堅強的台灣隊，台北的台灣隊站起來，總統這一票要投蔡英文，立委這一票要八仙過海，還有一票，政黨票一定要投改革唯一品牌，民主進步黨，黨主席也在此拜託，2020台灣要贏，總統勝選、國會過半，跟大家在拚四年、拼主權。

(中時 )