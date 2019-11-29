日本靜岡縣內有越來越多餐廳用台灣產的櫻花蝦冒充成駿河灣產的出售，靜岡縣從去年秋天起已要求10家以上的餐廳改善此不當作法。由於駿河灣產的櫻花蝦近來大量減產，導致價格高漲，許多餐廳改用台灣產的來漁目混珠。

日媒報導，靜岡縣縣民生活課指出，去年9月至今年9月的1年之間，靜岡市內已有11家餐廳被查出所用的櫻花蝦並非菜單中所寫的駿河灣由比魚港產。以前類似的案例1年頂多1件，今年卻大增至11件。

由於駿河灣產的櫻花蝦庫存短缺，許多餐廳只好改用台灣產的，但大多的餐廳菜單上並沒有換。台灣產的櫻花蝦在形狀上和駿河灣產的幾乎一樣，消費者並不知道市面上流通的是台灣產的。

日本贈品表示法第5條規定，禁止貼出「明顯優於實際的商品」、「不當地引誘顧客」等標示。然而駿河灣產的櫻花蝦比台灣產的稀少，品牌力較高，在味道和安全性上也被認為較好，店家不標明產地的作法可能觸法。

(中時電子報)