法國總統馬克洪28日會晤北約秘書長史托騰柏格，在會後的記者會上，馬克洪表示，北約的敵人不是俄羅斯也不是中國大陸，而是恐怖主義。馬克洪此言不僅再度惹惱美國，也將加劇北約成員國之間的內訌與分歧，為下周在倫敦召開的北約峰會再添陰霾。

馬克洪說：「我們今天的敵人是俄羅斯嗎？是中國大陸嗎？他們是北約的指定敵人嗎？我不這麼認為。北約的共同敵人應是恐怖主義，因為我們每個國家都被恐怖主義攻擊過。」

由於歐洲對於俄羅斯不當乾預國內選舉非常感冒，加上之前俄羅斯併吞克裡米亞半島、支持敘利亞阿塞德政權等等，在在令歐洲與俄國劃清界線，但馬克洪警告歐洲，疏遠俄羅斯是個重大戰略錯誤。他呼籲應檢討與莫斯科的關係，否則歐洲將被成為美俄戰略鬥爭下的夾心餅。

他呼籲與俄羅斯建立透明、可持續的對話，強調俄羅斯是歐洲的一部分。

這無疑是和美國唱反調。美國國國務卿蓬佩奧頻頻將矛頭指向中俄。11月初訪問德國時，還呼籲北約成員國共同面對中俄帶來的危險。

北約內部出現嚴重分歧已不是新鮮事，加上近日土耳其進攻敘利亞、英國脫歐、軍費分攤不均等問題，歧見持續加深。

(中時 )