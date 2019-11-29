中央選舉委員會近日公布總統、立委參選人財產申報資料，其中角逐台南市區域立委的林義豐身價驚人；至於曾在外資圈工作的民進黨區域立委參選人吳怡農、民眾黨不分區立委「新光公主」吳欣盈，也都身價不菲。而公布財產名單中最值注意的是以一邊一國行動黨提名不分區立委、前總統陳水扁，他所有申報項目中都填寫「所有財產皆被特偵組查扣」。

據《中央社》報導，去年曾經參選台南市長，被網友暱稱為「虧雞福來爹」的無黨籍林義豐，今年角逐台南市第5選區立委，建設公司負責人身分的他，身價驚人。中選會網站資料顯示，他光是土地申報價額即高達8億元，存款新台幣5000多萬元，事業投資總金額約1.5餘億元，但是債務也高達2.5億多元。

民眾黨不分區第7名的「新光公主」吳欣盈名下有價證券達6229餘萬，珠寶800萬元，存款106萬餘元，除了在英國擁有房產一筆，在新北市貢寮區也獲贈與土地一筆，不過負債也有1167餘萬元。

代表民進黨角逐台北市第3選區（中山、北松山）立委選舉的吳怡農在申報資料上的國籍填寫「台灣」，土地、建物都為0筆，擁有1輛Lexus品牌的汽車，以93萬取得。

另外，曾在香港工作約10年的吳怡農申報多筆存款，包括新台幣、港幣、美元等，總價值新台幣2330餘萬元，還有1筆折合新台幣2727萬餘元的債券；1筆600萬的借款，原因為選舉週轉。

至於來自環團、名列民進黨不分區名單排名第2的洪申翰申報存款23萬元，現金6000元，以及一輛以5萬7000元購入的125CC機車，財產全數不到30萬元。

財產申報資料最特別的，則屬一邊一國行動黨提名不分區立委的前總統陳水扁，他所有的財產申報項目中都寫著「所有財產皆被中華民國最高法院檢察署特別偵查組查扣」。

(中時電子報)