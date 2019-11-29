蔡依林（Jolin）將於12月30日起在小巨蛋舉辦六場「Ugly Beauty」演唱會，她日前飛洛杉磯進行為期半個月的密集排練，每天編排二首歌，Jolin幽默自喻：「腦容量不堪負荷，試著活下去的草莓族！」她的經紀人王永良29日表示排練順利，雖辛苦但她甘之如飴，「音樂舞蹈都樂在其中，Jolin希望這次全新的節目內容，依舊帶給歌迷開心、興奮的感受。」

雖在國外工作，Jolin作息仍相當規律，每天早起卻在車上解決早餐，工作人員好奇她為何不在飯店吃早餐，原來Jolin一早起床都有一套既定行程要「處理」，包括排便、喝普洱茶等，自律甚嚴。她此趟行程緊湊，經常一回飯店倒頭就睡，好幾次累到沒吃晚餐，由於身處國外一切從簡，Jolin靠自己打理門面，除了剪瀏海，還利用牙線棒分髮線、做造型，逗趣笑喊「藝人出門在外必備牙線棒」，相當可愛。

除了忙於籌備巡演，Jolin最新代言的遊戲昨釋出廣告花絮，影片中，蔡依林被問到愛情觀，她表示「愛情不只是粉紅泡泡，歷經波折也要勇往直前，還是會為愛前行」！她在廣告中化身「俠女」，古裝造型襯托凹凸有致的身材比例。

Jolin用牙線棒撥瀏海。（翻攝蔡依林IG）

(中時 )