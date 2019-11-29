大法官會議今天做出釋字第785號解釋，警消等業務性質特殊的公務員勤休方式及服勤超時補償等規定，因規範不足而違反憲法服公職權及健康權，相關機關應於3年內修正。

促成此事的高雄市消防局張姓、徐姓消防員2017年為了爭取合理工作權而舉辦遊行、提告消防局不過事後卻遭到消防局秋後算帳，徐國堯被記了43支申誡遭免職，打行政訴訟也失敗。徐表示，當時遭免職後，他只能待在家裡的鐵工廠工作，沒想到事情還沒結束，還陸續接到高市消防局對他提告12項刑、民事案件。

徐國堯說，自己不小心在公文書上寫錯字、押錯時間，就被告偽造文書；執勤結束一般都有一個小時的彈性下班時間，他提早半小時簽退，消防局就告他溢領半小時加班費，貪污且瀆職。甚至在記者會上演行動劇，在分隊長角色身上貼「劊子手」的標籤，事後也被該名分隊長提告公然侮辱求償。

這些官司一直糾纏著他，直至今年初才結束，徐國堯全獲不起訴處分。但為了應付頻繁的出庭，後來只能無奈選擇時間較彈性的保險業工作。

不過如今大法官做出釋憲，徐國堯透過消防員工作權益促進會祕書長朱智宇代為表達新聲：「大法官宣告違憲是遲來的正義」，他希望相關單位應與第一線的基層公務員共同討論後續修法。

(中時電子報)