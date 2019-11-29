台北市街頭民調 蔡英文竟狂勝韓國瑜 22:242019/11/29 中時電子報 黃麗蓉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨總統參選人韓國瑜(左)、總統蔡英文(右)。(合成圖/中時資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2020總統大選，親民黨總統參選人宋楚瑜和國民黨韓國瑜、總統蔡英文確定「三腳督」。YouTuber「北青」今天來到台師大校門口作街頭民調，蔡英文以65%輾壓韓國瑜的26%、宋楚瑜的9%。 根據「北青」今天上傳最新的民調直播，他傍晚來到台師大校門口進行街頭民調。結果，蔡英文以20票（65%），大贏韓國瑜的8票（26%）、宋楚瑜的3票（9%）。 (中時電子報) #韓國瑜 #民調 #蔡英文 #總統 #宋楚瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓將上這節目！網：1450現在快嚇死… 10:312019/11/26 政治 獨》凌晨還在打 韓手機曝光被打爆 火速換號碼 13:332019/11/26 政治 被指裝窮騙選票 宋反謝扁證明清白 14:012019/11/26 政治 韓參拜宜蘭昭應宮 廟方祝禱：總統換韓快樂幸福 19:052019/11/27 政治 為讓韓勝選 女星：願下跪請這2人退出不分區 21:432019/11/27 政治 愛平民美食！捕獲野生韓國瑜大啖羅東肉羹 老闆娘嚇到了 00:022019/11/28 生活 張善政酸蘇住院 蔡英文：口說善言才有善政 11:522019/11/28 政治 一首祝禱文 韓情不自禁喊：全身被電到！ 15:292019/11/28 政治 郭台銘若幫藍委助選 韓國瑜：美事一樁 22:502019/11/28 政治 被問國民黨要怎麼改革 韓國瑜一句話讓李正皓秒變臉 00:102019/11/29 政治 政治熱門新聞 心聲瘋傳！旅美韓粉給《關鍵》劉寶傑的一封信... - 政治 韓籲拒答後首份台南民調 韓支持度網友大驚！ - 政治 遭爆料助岳家圖利 韓辦5點聲明強烈回擊黃國昌 - 政治 韓陣營承諾：廢除調降所得替代率的公教年改 - 政治 韓國瑜民調低迷？林郁方這樣回答美駐台官員 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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