2020總統大選，親民黨總統參選人宋楚瑜和國民黨韓國瑜、總統蔡英文確定「三腳督」。YouTuber「北青」今天來到台師大校門口作街頭民調，蔡英文以65%輾壓韓國瑜的26%、宋楚瑜的9%。

根據「北青」今天上傳最新的民調直播，他傍晚來到台師大校門口進行街頭民調。結果，蔡英文以20票（65%），大贏韓國瑜的8票（26%）、宋楚瑜的3票（9%）。

(中時電子報)