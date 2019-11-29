台南是台灣對日本友好度最高的城市，不但有多達1／4友誼城市來自日本，日據期間也留下諸多硬體建設或人文事績，在未來經濟局勢發展中，台南顯而易見站在高度有利位置，台南市長黃偉哲29日率市府團隊出席「2019台南市產業政策及重大施政計畫說明會暨台日交流聯誼」，黃偉哲期待未來與日系企業合作商機蓬勃，更多優質日商加碼投資、根留台南。

黃偉哲晚間率市府團隊出席「2019台南市產業政策及重大施政計畫說明會暨台日交流聯誼活動餐敘」，與日本台灣交流協會高雄事務所加藤英次所長、經濟部工業局南區工業區管理處陳建堂執行長、台南市台日友好交流協會郭貞慧理事長及科技部南部科學工業園區管理局董俊德組長及多位日本企業在台幹部等貴賓交流。

會中，黃偉哲向8家長期投資台南的日系企業表達感謝與頒發獎盃，也邀請日本企業及朋友加大幅度投資台南，市府也會全力協助，與企業攜手合作促進商機的繁榮發展。

經發局長郭阿梅表示，樂見民生工業或高科技產業進駐台南的日商已逾百家，市府在11月8日正式成立投資促進諮詢會，聘請各界專家領袖、學界代表及大型指標企業負責人等各領域先進，針對當前國內外產業趨勢，提供建議與建言，共同為大台南經濟發展努力。

經發局說明，為達「安商」、「留商」目標，市府團隊持續透過單一窗口協助日商解決各項投資面臨的問題，並從居住、醫療到子女教育等，積極提供協助與支持，使在台南的日商及人員，能夠安心進駐與投資。

未來，日商在遇到擴廠、經營時若發生任何困難，市府亦會全力協助解決；而針對2億元以上之投資案，則由市長每月召開投資會報，親自主持追蹤管考，並協調相關單位以排除投資障礙，協助投資人創造永續經營利基。

(中時 )