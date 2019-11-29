屏東立委第二選區國民黨參選人周佳琪競選總部29日成立，典禮中沒有大咖站台，全是地方鄉鎮長、縣議員、鄉鎮代表等出席，展現基層實力。總部由前立委蘇清泉擔任主任委員，顯現藍營在屏南地區已整合成功，將合作對抗分裂的民進黨。

周佳琪競選總部29日在新園鄉烏龍村成立，父親議長周典論為東道主，包括副議長盧文瑞等20名縣議員、屏東縣農會理事長黃瑞吉、農會總幹事廖展毅，及潮州鎮長周品全等多名鄉鎮市長、鄉鎮代表、村里長等都到場，展現堅強的基層實力。

競選總部主委由前立委蘇清泉擔任，總幹事則是縣議員潘連周。蘇清泉子弟兵林育先在國民黨初選時敗給周佳琪；民進黨參選人「莊上蘇下」，加上蘇清泉未列國民黨不分區時，曾考慮是否出馬競選，最後仍決定以大局為重，出任周佳琪競總主委，藍營整合成功。

蘇清泉表示，屏南是國民黨的艱困選區，沒有分裂本錢，一定要以大局為重，自己站出來，就是要讓大家看到屏南鄉親已經大團結了。這屆立委一定要拚到贏，周佳琪的團隊非常地堅強，政見非常的紮實，一定可以為屏南開創不一樣的未來。

周佳琪則感謝鄉親力挺，承諾她當選後，一定推動屏南快速道路、高鐵到潮州、高雄捷運橘線到萬丹潮州、高雄捷運紅線到新園東港，改善88快速道路塞車等問題。

相較於團結的藍營，綠營仍然分裂，雖黨中央已指示要全力支持蘇震清，鄭朝明仍重批蘇震清家族綁架屏東政壇，並諷刺莊瑞雄見利忘義，一列不分區就落跑，打悲情牌搶攻綠色選票。

(中時 )