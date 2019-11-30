雖然美國川普政府才剛對大陸電信巨擘「鬆手」，延長其出口豁免，但在國際上的圍剿從未鬆手過。美國新任的國家安全顧問歐布萊恩27日像德媒表示，華為就像特洛伊木馬，跟中共無差別，是一家腐敗的國企，要德國盡快燒掉它，禁止華為參與德國5G建設。

日前德國經濟部長阿特麥爾（Peter Altmaier）因將華為和美國先前對德國的監聽案相提並論，引起美駐德大使公開砲轟，此為對美國人民的「侮辱」。而接任波頓的美國國家安全顧問的歐布萊恩（Robert O'Brien）接受德媒《圖片報》（The Bild）訪問時表示，不僅將華為形容成逼近德國的「特洛伊木馬」，強烈要求德國勿讓華為參與德國5G建設。先前美方也曾以情報交換機制作為威脅，要求加拿大勿使用華為5G設備。

歐布萊恩表示，「華為是一家腐敗的國企，而一個尤其重視軍事機密以及盟國機密的民主體制，怎麼會允許中共來建設5G網路」？他表示這一點令他十分震驚，。「這好比在冷戰期間，讓蘇聯建一個從西歐通向蘇聯的鐵路網，並使用他們的車廂」。

歐布萊恩說，華為就像是特洛伊木馬，德國最好把它燒掉，而不是將它當成禮物放它進城，「讓華為進來，就是全盤放棄所有德國公民的個人隱私」。他也強調，華為在大陸政府補助之下，才會比愛立信、諾基亞與三星等競業更有價格優勢。

《德國之聲》指出，歐布萊恩對華為的批評，主要針對德國經濟部長阿特麥爾而來。阿特麥爾先前對於德國是否放行華為5G建設表示，「美國也打著反恐名義，要求自家公司提供特定資訊」，且自從2015年美國國家安全局（National Security Agency）監聽梅克爾（Angela Merkel）電話一事曝光後，德國也沒有因此杯葛美國公司，並抨擊美國非常「不可靠」、「不值得信賴」。

至於德國是否放行華為5G設備進入市場，梅克爾27日表示，「我更願意相信我們有能力設立更高的安全標準，比4G、3G和2G更高的標準，而不是從一開始就把一家電信設備供應商給封殺掉……一直以來，德國都支持公平、自由、基於事實的市場競爭，而不從政治因素方面考慮」。

梅克爾同時呼籲歐盟成員國做出相同的決定，強調「如果單一歐洲國家制定對華政策，和其他國家不同，那就傳達了混雜的信號…這（禁用華為）將不會是一場中國的災難，而是我們歐洲的災難」。法國官員日前也宣佈，不會刻意禁止華為。

(中時電子報)