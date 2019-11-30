俄羅斯提議以戰機換取馬來西亞棕櫚油的消息不斷

馬來西亞防長莫哈末沙布（Mohamad Sabu）在國會證實，俄羅斯已提議，將用棕櫚油以物易物的方式，回收舊機，提供蘇-35或米格-35新戰機給吉隆坡，以更新部份機隊。

據《防務世界》（Defense World）網報導，馬來西亞正考慮俄羅斯的提議，以老舊，「有問題的」蘇-30MKM和米格-29戰機，換取蘇-35、米格-35，或是蘇-57新戰機。

而據《詹氏防衛週刊》（Jane's Defence Weekly）28日報導，沙布說，馬國正考慮莫斯科的提案，但表明馬來西亞皇家空軍（RMAF）優先採購的，將是以偵察與輕型攻擊性能為主的機種。此外，他也指出，馬來西亞要到2030年以後，才會切實考慮採購多用途新戰機。

國會議員問沙布，馬來西亞願不願意接受俄羅斯政府提議，收回28架戰機，並以俄製新戰機取代。而這據說有蘇-35，或是米格-35在內的交易，也很可能包括馬來西亞棕櫚油的以物易物。當時沙布回答，儘管採購多用途戰機「並不在國防部的計畫內，但它仍在仔細評估俄羅斯政府的提議」。

馬國似乎深怕會花太多錢在昂貴的新戰機上，因此目前算維持現有機隊。而大修舊戰機目前由航太技術系統公司（Aerospace Technology Systems Corp，ATSC）負責，它是由馬國與俄羅斯聯手成立，主要是為米格-29 與蘇-30MKI等俄製戰機提供零組件與維修。

馬來西亞皇家空軍目前約有18架蘇-30MKM戰機，而這些戰機是在2007年接收。據信他們最近淘汰了10架米格-29，而這些戰機從1990年代中期就開始執行任務。沙布說，眼前他們只打算維持美製的F/A-18D「大黃蜂」（Hornet）戰機，還有俄製的蘇-30MKM。

不過，今年9月時，馬來西亞首相馬哈地（Mahathir Mohamad）說，由於舊戰機很難賣，因此必須認真考慮俄羅斯以新換舊戰機的提議。他表示，要是馬國開採購戰機綠燈，那就能以較少的經費獲取較好的戰機。

(中時電子報)