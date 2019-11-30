馬刺當家射手迪羅薩最近突然清光個人IG內容，被預估是將被馬刺交易出去的徵兆，沒想到曾坦承自己罹患憂鬱症的迪羅薩自爆，會突然清光IG內容，原因只是他很討厭使用社群媒體，如果可以的話，他更希望可以回到90年代打球。

「老實說，我根本不喜歡社群媒體，更從來沒有喜歡過社群媒體，直到今天，我都希望自己能在90年代打球，這樣我就可以不跟社群媒體打交道了，」迪羅薩說，「別人愛怎麼說就怎麼說吧，如果2019年不需要社群媒體，我也不會用。」

或許受到憂鬱症影響，迪羅薩對於社群媒體上面的評論相當敏感，隨著他清光IG內容，也可更加專注在球場上，他本季雖仍交出場均22.1分、5.4籃板及4.6助攻的優異成績，馬刺戰績卻僅6勝13敗，西區僅領先灰熊、勇士兩大爛隊。

可是身為目前馬刺當家球星，迪羅薩當然必須仍對馬刺本季前景充滿信心，「輸球在某種程度上，會讓一切變得消極，但現在只是11月而已，還沒到2020年，我們還有機會，只需連續幾個禮拜都打出優異表現，一切就可步上正軌了。」

(中時 )