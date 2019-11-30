國民黨總統參選人韓國瑜批目前太多有心人與機構，不停用假民調打擊韓國瑜支持者的信心。韓乾脆呼籲支持者，接到民調電話請答：唯一支持蔡英文，以反制假民調。對此，蔡英文回應：「不能說民調都是做出來的」，但有英粉更害怕指出，「韓的民調低，但是～韓粉的投票率至少高達95%」，急呼「你不出來投票，就由別人投票幫你決定。」

該英粉舉英國脫歐公投為例表示，年輕世代想留歐卻不愛投票，35歲以下的英國人有69%想要留在歐盟，55歲以上則有46%的人支持脫歐。

他指出，英國脫歐公投支持、反對年齡界線在43歲左右，是「持平分界線」。最後脫歐公投以51.9%比48.1%通過脫歐，其中18-24歲的年輕人投票率36%，25-34年輕人投票率58%，而55歲以上投票率至少超過81%（總投票率72.2%）。許多年輕人感到錯愕，但歷史已經扭轉。

(中時電子報)