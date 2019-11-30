暱稱「利美人」的昔日美艷女星利智，是李連杰的第二任妻子，淡出演藝圈許久的她，近日又因小女兒在社群網站所更新的2張照片，讓她近況全曝光，而她57歲的素顏模樣更是引發陸網友討論。
據陸媒《搜狐》報導，李連杰小女兒近日在社群網站更新了2張關於媽媽利智的照片，照片中不施脂粉的利智，與昔日完妝的美艷模樣雖有落差，身形也發福，乍看下有點讓人認不出來。
但整體來說，利智仍算是保養得宜，整個人看起來比實際年齡年輕不少。而穿著綠色外套的小女兒，則是繼承媽媽昔日的好身材，一雙美腿誘人。
其實功夫巨星李連杰對家人呵護備至，鮮少公開談及他淡出演藝圈許久的妻子利智。不過他去年就難得在大陸節目《魯豫有約》開口談起愛妻，稱在兩人交往、她轉行後，就完全不在意外界怎麼看她，更渴望別人忘掉她，稱老婆現在就是一個常人、家庭主婦，「所以她只是很自在老公怎麼看她，她就為這個人活著，你只要高興，別人再說一百個不高興，跟我也沒什麼關係。」
(中時電子報)
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