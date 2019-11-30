羅馬尼亞空軍F-16戰機進行空中加油

東歐國家羅馬尼亞於2004年加入北約組織後，開始陸續淘汰前蘇聯時期購入的戰機，並連續採購美製F-16戰機，其中大部份由葡萄牙購入二手戰機。最近該國新政府再宣布，繼3年前購入12架、去年購入5架、今年7月購入5架之後，將提請議會批准，再加碼購入5架F-16戰機。

據《軍事與商業科技》部落格引述《羅馬尼亞內幕》網站報導，羅馬尼亞政府已批准一項購買5架F16戰鬥機的法案，並將在11月27日舉行的國家高級國防委員會（CSAT）會議之後宣布。羅馬尼亞總統約哈尼斯(Klaus Iohannis)表示，超過1億歐元的採購交易必須得到立法者的認可，因此要再提交議會批准。

約哈尼斯總統強調，羅馬尼亞政府將嚴格遵守國防預算佔2%國內生產總值(GDP)的決議。

羅馬尼亞近年幾乎不間斷地購入F-16戰機，最大的賣家是葡萄牙，最早從2016年開始，一口氣先購入12架。在2年後的2018年，再購入5架。當時羅馬尼亞國防部制訂了計劃，希望能陸續採購36架的F-16，其中部份是二手機，購買的對象國家包括美國、以色列與希臘。

在今年的7月，羅馬尼亞宣布再向葡萄牙2.5億歐元購入5架F16戰機，其配置與先前已購買的相同，都是屬於經過升級的型號。而這次在11月宣布的再購入5架F-16，賣家仍然是葡萄牙。

羅馬尼亞在加入北約時，原只有50架經過翻修的MiG-21及其他數架老舊戰機，在制訂空軍戰機更新計劃後，曾考慮過瑞典的JAS-39獅鷲戰機與颱風歐洲戰機（Eurofighter Typhoon），但最後選擇購入葡萄牙的二手F-16。美國洛馬公司也向羅馬尼亞承諾，願意協助該國建立F-16機隊，並陸續將它們升級為最新型的F-16V。

(中時電子報)