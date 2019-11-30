被慾火昏頭，事後倒大楣了。一名29歲的男子跟25歲的妻子回娘家參加派對，黃湯下肚後，看到妻子穿著火辣的情趣內衣，忍不住直接開戰，完事後開燈才發現，床上的人是妻子的雙胞胎姊姊，而妻子本人則站在床邊看著老公出軌。

一名美國男網友在Reddit發文，表示跟自己妻子蘿瑞(Lori)結婚3年，感情穩定，某日親家母邀請他們參加生日派對，夫妻倆就大老遠從聖路易士(St. Louis)開到肯塔基(Kentucky)。

隨著派對的進行，本來不太願意參與的原PO也漸漸在酒精的催化下失去理智，HIGH了起來，在妻子以前住過的房內床上，看到僅穿著蕾絲內衣的金髮女子，當下以為是妻子，就直接褲子脫掉衝上去大戰一場。

完事後，原PO突然感覺到旁邊有人的氣息，抬頭一看，竟看到妻子站在床邊怒瞪著他，驚覺不對勁的他往旁一看，才發現床上跟他炒飯的人竟然是妻子的雙胞胎姊姊。時間凍結數十秒後，妻子終於爆發，歇斯底里大吼大叫，原PO只得先離開現場回家。一個星期後，他與妻子離婚。

網友看完紛紛留言：「這只是一起不幸的事故」、「看開點吧，你確實是個爛人」、「管不住下半身沒啥好說的」、「你還活著就已經是最幸運的事了」、「只有離婚還好，後面法律程序有得你受」、「活該」。

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(中時電子報)