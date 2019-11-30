曾打造《頭文字D》，《無間道》，《投名狀》等電影經典，並與張國榮、梅豔芳、陳奕迅、古天樂、劉德華、任賢齊、韓紅等天王天后合作的「寰亞集團」，近日將觸角伸向新人培育，結合全新的音樂品牌「Kre8音樂實驗室」 ，舉辦「Kre8音樂實驗室 x 寰亞 Global Audition 2019」全球海選活動，特別找來旗下藝人林暉閔、曾柏鈞拍攝《平行時空》招募宣傳影片，希望在全球尋找熱愛音樂、熱愛舞台的15-19歲年輕人，進行一系列專業訓練，為華語娛樂圈打造新一代全方位青年偶像。

當年曾以電影《星空》裡的小男孩入圍金馬、拿下台北電影節最佳新人的林暉閔，目前還在北藝大唸書，並積極參與多部電影、短片及電視劇集的演出，是鼓勵年輕人逐夢的最佳代言人，而曾柏鈞也是因為校園演出而受到公司關注，進而簽約培訓，還安排他參與任賢齊演唱會的幕後工作；他笑說自己真的很幸運，有把握住機會，進而又向實踐夢想踏進了一大步。在海選的宣傳影片中林暉閔和曾柏鈞化身熱愛音樂的青年，勇敢唱出追夢的那首歌，林暉閔很喜歡影片中的一句話：「你願意為夢想勇敢一次嗎？」他笑說機會是不會等人的，套句現在最紅的電影金句：「把握時間，掌握方向」你的夢想才能「陽光普照。」

「Kre8音樂實驗室 x 寰亞 Global Audition 2019」》正進行樂壇新人招募徵選，複選面試日前在北京舉行，大陸天后韓紅百忙中現身會場，引來參加甄選的年輕人一陣歡呼。而包括上海、成都、廣州、吉隆坡及雪梨等地甄選也即將展開，台北部分將由眾多天王天后指定製作人張簡君偉與來自大陸、香港及韓國的評審一同評選。

林暉閔（右）和曾柏鈞合體為海選宣傳 。（Kre8音樂實驗室提供）

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