一名18歲女模Ivana Smit在2017年全身赤裸墜樓身亡，事後身上還驗出有過量的毒品，當時警方排除是遭他殺的可能，以吸毒恍神墜樓結案，不過法院日前推翻原判定，全案朝謀殺案方向重新調查。

外媒報導，這名年輕的嫩模2017年，從20樓墜到6樓陽台當場不治身亡。警方調查發現女模死前曾與一對美國富豪Alexander Johnson夫婦進行激情的3P性交，並且曾吸食大量毒品。

Alexander Johnson夫婦聲稱，3P大戰結束後2人當時在睡覺，不知道發生了什麼事。警方事後也在死者體內驗出搖頭丸、酒精等成分，最後以吸毒過量失足墜樓結案；法院當時也認定，女模是死於不幸意外。不過值得懷疑的是，包括死者的脖子上被發現有瘀青、且人究竟是如何墜樓、死時也是一絲不掛連鞋子都沒有，因此家屬決定上訴到底。

後來檢警再次對遺體檢驗，發現死者生前有掙扎過的跡象，研判墜樓前瘀傷就有了，不排除他殺可能，全案朝謀殺案方向重啟調查。

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(中時電子報)