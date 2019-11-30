前面客人推車，放滿了最近火熱的半熟麵包 (圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說)

網友忍不住抱怨：「這是一車車啊！不是一箱箱，沒買到的孩子看著他結帳表示哀傷」(圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說)

好市多黑色購物節，引發民眾喪屍化，湧入賣場瘋狂搶購，不少會員抱怨，許多鎖定的目標一瞬間就被掃光，根本買不到，其中「半熟麵包」更誇張，網友表示自己找好久沒看到，結果結帳的時候一看前面會員的推車，瞬間秒懂，直呼「這是一車車啊！不是一箱箱」。

網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》PO出2張照片，排隊結帳時，前面一位客人的2輛推車中，裝的全是半熟麵包，還遠高於推車本身高度，讓買不到麵包的他們看傻眼，直說「這是一車車啊！不是一箱箱，沒買到的孩子看著他結帳表示哀傷」，秒懂自己為何都買不到。網友看到也笑了：「這是麵包不是黃金耶」、「這也太扯」、「難怪我連看都沒看過」、「台灣人就是喜歡跟風」、「三個月後風潮就退了啦，之前厚奶茶也一樣」、「一個月前貨架上放滿滿都沒人搶...」。

黑色購物節來襲，好市多多樣商品瘋狂下殺，引起民眾搶購。近幾日最火熱的就屬半熟麵包，換算下來一個大約5、6元，CP值超高，但不少人抱怨根本買不到，因為有些人一次抱回好幾箱，讓後面的會員都沒得買。

(中時電子報)