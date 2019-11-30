國民黨總統參選人韓國瑜呼籲韓粉拒答民調後，後來甚至要支持者即日起接到民調電話通通說「唯一支持蔡英文」。而在韓拒民調之後的第一份民調出爐了，「蔡賴配」高達51.2%，「國政配」則為23.7%，雙方差距達27.5個百分點。蔡的支持度成為焦點，甚至引來網友互嗆。

根據《美麗島電子報》民調公布的大選民調，「蔡賴配」以51.2%，領先「國政配」23.7%、「瑜湘配」5.2%，不投票或投廢票有8.2%，11.7%的則未明確回答。

從不同政治立場來分析，泛藍選民有75.7%支持國政配，泛綠民眾89.6%支持蔡賴配，民眾黨支持者有37.2%支持蔡賴配、19.0%支持瑜湘配、16.3%國政配、27.4%不投票與未表態，中立選民39.0%支持蔡賴配、16.3%挺國政配、5.3%瑜湘配，39.3%則不投與未表態。

該民調委託戴立安，由畢肯市場研究股份有限公司進行電訪。在11月25至26日對全國年滿20歲的民眾進行調查。由訪員進行電腦輔助電話訪問，以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫作「等比分層隨機抽樣」，成功訪問1071人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±3.0%

針對蔡的支持度，有網友酸說：「取的樣本都是民進黨的人，這樣民調太低了啦！沒有90%穩落選的啦！死定了...」，引來另位網友回嗆，「坐等2020看你們崩潰。」

(中時電子報)