大政治大爆卦

國民黨總統參選人韓國瑜籲支持者若接到任何民調電話，一律「拒絕回答」。民調若因此變動，地下賭盤會因此動嗎？賭盤曾開出蔡讓韓20萬票，名嘴陳揮文卻爆真相，每次地下賭盤的新聞都是假的。

陳揮文在中天政論節目《大政治大爆卦》表示，他以前是社會記者，每次選舉，從1990年以來，每次地下賭盤的新聞都是假的，因哪一個組頭敢這樣講誰讓幾票，沒有人敢講，都是記者的作文比賽。選舉僅剩下40幾天，你會看到很多地下賭盤的新聞，說誰讓誰幾票，你叫記者把新聞來源拿出來，不可能拿得出來，因為那是假的，因此不要被賭盤影響。

資深媒體人黃暐瀚也表示，關於地下賭盤，採訪時都會聽說，但是並沒有真正看到那個盤，但他所了解的是從來沒有那麼大的差距，媒體做民調卻愈做差距愈遠有10%、15%、20%，甚至20幾趴。

黃暐瀚認為，韓國瑜放棄民調，並不是放棄選舉。他曾在直播節目中問觀眾有沒有接到民調電話，大約100人之中，可能有95人都沒有接過民調電話，他們大部分是支持韓國瑜的，這些就是測不出來的部分。

(中時電子報)