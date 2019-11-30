叮叮噹！叮叮噹！鈴聲多響亮！今年台北街頭處處可見耶誕樹、繽紛燈飾！今年耶誕怎麼玩？就是要讓熊讚陪你過耶誕！2019繽紛耶誕玩台北整合本市17家百貨，串連朝陽、後站、華陰、東區4大特色商圈，，並結合市府吉祥物熊讚，首度打造胖卡基地及巡迴快閃移動胖卡，有機會將耶誕熊、馬克杯帶回家！在台北101也很精彩，11月30日至12月8日在水舞廣場舉辦「2019 Simple Urban+簡單生活節」，活動入場免費，有蔡健雅、陳珊妮等歌手唱Live，還有特色市集販售美食、文創商品，歡迎大小朋友在台北快樂度耶誕！

台北市政府柯文哲市長與熊讚一同化身帥氣車掌，歡迎大小朋友台北過耶誕。（圖取自台北市政府商業處網站）

台北市政府柯文哲市長29日與熊讚一同化身帥氣車掌，為活動揭開序幕，並表示今年「繽紛耶誕玩台北」活動，結合本府吉祥物熊讚，首度打造獨特胖卡基地及巡迴快閃胖卡專車，並擴大整合全市17家百貨及4大特色商圈，希望以大商圈帶動小商圈模式，將人群導入商圈店家，並讓民眾在尋寶集章過程中，更認識特色商圈獨有魅力，同時享受業者提供之各項優惠並體驗歡樂耶誕氛圍。

今年度繽紛耶誕玩台北活動，推出4款「耶誕熊」及4款「耶誕熊讚馬克杯」。（圖取自台北市政府商業處網站）

今年度繽紛耶誕玩台北活動，推出4款「耶誕熊」及4款「耶誕熊讚馬克杯」。民眾即日起至109年1月1日活動期間內，憑集章尋寶地圖至合作店家蒐集不同圖章任3枚，加上指定兌換店家單筆消費300元滿額憑據，符合「3+300原則」即可於百貨及商圈合作店家兌換「耶誕熊讚馬克杯」乙個，或於台北101水舞廣場胖卡基地與週末快閃炫亮移動胖卡兌換「耶誕熊」乙隻。

今年台北耶誕活動還有2台胖卡專車，除提供耶誕熊兌換服務外，位於台北101水舞廣場的炫藍胖卡基地，每週邀請了不同的手創DIY達人進駐，要讓民眾體驗本市特色手作產業魅力；另一台快閃炫亮移動胖卡則於活動期間的5個週末，分別巡迴至大葉髙島屋、美麗華百樂園、遠東百貨寶慶店、京站時尚廣場及東區商圈頂好廣場，並安排一系列節慶活動如點燈Party、耶誕市集等，讓民眾從耶誕一路玩到跨年！

從 11月30日至12月8日於台北101的水舞廣場有為期9天的「2019 Simple Urban+簡單生活節」活動。（圖取自台北市政府商業處網站）

在人潮匯聚的信義計畫區也很精彩！從 11月30日至12月8日於台北101的水舞廣場有為期9天的「2019 Simple Urban+簡單生活節」活動，邀請63組創作藝人表演、18組跨界創意品牌，逾100個文創攤商，美食、手做都有趣！現場全面導入行動支付智慧消費方式！歡迎大小朋友穿梭台北找「熊讚」過耶誕，來簡單生活節品樂活、尋美好！

(中時電子報)