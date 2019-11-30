國民黨總統參選人韓國瑜民調仍落後總統蔡英文，他要求支持者接到民調電話一律拒答，事隔一天，又要求支持者通通說「唯一支持蔡英文」。對此，資深媒體人韋安自行為韓研擬的勝選戰略曝光：回防高雄、先陸軍後空軍、訴求對象擴展至全民。

韓國瑜拒民調，韋安在臉書PO文指出，誰跟你玩民調，爺玩的是民心。現在是在玩夜襲摸黑地道戰、膽小鬼遊戲。韓用民調「唯一支持蔡英文」，封殺民調戰操作空間後，再來看看到底誰在崩潰？就知道誰怕誰了？

韋安表示，韓國瑜會等對手重磅武器都投入後，打房、共諜、家族產業被清洗一遍後，才會真正出擊，選戰才會正式開打：一是回防高雄，只要在高雄小輸20萬票以內，就能勝選；二是全省陸軍操練一遍後，開始展開空軍大反擊。帶小核彈的穿雲箭，會在台灣滿天飛，讓民進黨防不勝防；三.把訴求動員對象從農漁、攤商、中小企業等庶民階層，快速擴張到上班族、中產階級等全民階層。

(中時電子報)