理科太太靠著「面癱」招牌表情和冷知識，去年6月迅速竄紅，成為擁有百萬訂閱的YouTuber，不過日前透露老公憂鬱症復發，為了照顧老公導致自律神經失調，因此決定停止更新影音頻道，對此國師唐綺陽直言：「做了很好的示範」。

理科太太表示與老公要先修養，因此決定向觀眾短暫道別，也允諾2020年春天見，對此國師唐綺陽大讚理科太太做了很好示範，如果生病了就要好好休息養病，畢竟生而為人，健康生活才最重要，為了自己也為了照顧好下一代，決定休息一陣子是很有智慧的決定，畢竟不想再看到任何人因為「過度敬業」倒下，更大讚理科太太這份魄力不簡單，坦言更加欣賞她了。

唐綺陽臉書全文 。（圖／唐綺陽占星幫臉書）

此外唐綺陽也對所有網友喊話，不論如何都要愛惜生命，畢竟活下去健康最重要，對此網友也紛紛回應：「身體健康最重要，有了健康才能做任何想做的事」、「理科太太做了一個很好的示範！真的越來越喜歡她」。

(中時電子報)