立委黃國昌驚爆國民黨總統參選人韓國瑜與妻子李佳芬家族，涉嫌及利用國家資源採砂石牟利，被外界視為打韓的「第三顆核彈」。網友求解，傳說中「打韓五核彈」，莫非還有兩顆未爆蛋？卻造其他網友打臉，直言：「早就結束了。」認為局勢已定，任何事件都無法動搖鐵粉了。

網友在PTT論壇發文《後面兩顆核彈是什麼》，表示：「三顆核彈已經炸得韓導東倒西歪了，如題後面兩顆會是什麼？沒幫寒冰簽聯絡簿？其實韓導是外星人？韓導還有血量可以炸嗎？」

文章一出，有網友直言：「早就結束了。」認為局勢已定，粉絲已各就各位，基本盤也已回歸；會投韓國瑜、國民黨的就是會投，反之亦然。

其他網友則紛紛回應：「目前只炸兩顆，共諜案墜地中還沒開炸」、「現在只是在看這黨能多無恥」、「共諜案是第一顆，房地產是DPP做的互乘起爆符，砂石是國昌精緻傑作」、「美國一定會看輿情決定要不要丟最大的那顆」、「現在炸的遠程目標，都在區域及不分區」。

(中時電子報)