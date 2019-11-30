捷克參議院議長柯佳洛計劃近期內訪問台灣，不過，總統和總理以影響對大陸關係為由齊聲反對，外長則表明無意干涉，讓訪台與否成為捷克政壇的焦點。

柯佳洛（Jaroslav Kubera）10月9日參加駐捷克台北經濟文化代表處舉辦的國慶酒會，曾遭大陸駐捷克大使張建敏抗議。

「捷克新聞社」（CTK）今天報導，捷克參議院議長柯佳洛證實，將率業界代表在台灣總統大選後訪問台灣。柯佳洛強調，捷克業者對與台灣做生意非常感興趣。

不過，柯佳洛的訪台計畫受到總統和總理批評。與中國關係密切的捷克總統齊曼（Milo? Zeman）警告，大陸是全球第二大經濟體，柯佳洛訪台違背捷克的經濟利益，隨團業者可能會遭到中國報復。

捷克總理巴比斯（Andrej Babi?）也表示，大陸是捷克第二大進口國，雙邊貿易逆差很大，捷克應該努力賣更多產品到大陸，柯佳洛訪台將給捷克企業帶來麻煩。

捷克外長派提賽克（Toma? Pet?i?ek）則試圖緩頰，強調無意干涉柯佳洛的決定。

派提賽克日前才在布拉格會晤諾貝爾和平獎得主劉曉波的遺孀劉霞，關切大陸人權，並呼籲大陸尊重香港自治，與示威者進行對話。

派提賽克表示，捷克與大陸是戰略夥伴，同時也在經貿和文化領域與台灣維持關係，他期盼柯佳洛訪台不會影響捷克與大陸的關係。

(中央社)