PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

國民黨總統參選人韓國瑜雖屢在各家民調落後，卻在「街頭民調」一枝獨秀，尤其在鐵綠台南選區，韓竟仍以60%大勝總統蔡英文的34.9%，令人驚嘆。網友直言，孫先生民調背後意義，就在他屬「被動式民調」，會專程停下來的人都是比較有熱情的族群，加上社群效應，結果吸納大量「韓粉」理所當然。

根據「桃園孫先生」上傳最新的152集民調直播，他早上10點40分開始在台南東菜市市場進行街頭民調。結果，韓張配以38票（60%），大贏蔡賴配的22票（34.9%）、宋余配的3票（5.1%）。

網友在PTT論壇發文《孫先生民調背後的意義》，分析道：「剛剛靈光一閃，在台南韓還是勝小英，讓我開始去思考為什麼。難道是民眾反串？但就連年初韓流正盛，台南也不是韓的天下，所以這不科學。孫先生的作法不科學也是常識，而且反串要大規模也不容易，但為什麼會這樣？我後來想到原因了。」

發文網友進一步表示：「我當然不可能全場看完，但是中間過場看了一下，拒訪率很高，這就對了！拒訪率高＋台南韓勝，答案快出來了！鋼鐵韓粉＋拒訪率高＋台南韓勝，這就是答案了！因為韓粉主動且積極（熱情政治），所以會去停下來做民調的，韓流是大宗；相對英粉沒那麼熱情，就連我也懶得去參加小英的造勢，造勢場合也顯示出這種現象，所以孫先生民調才會測出這種現象。」

該網友指出：「孫應該是在測鐵的程度，這才是孫民調背後的意義！比較有熱情的人才會停下來做孫民調，相對的，有些街頭民調是主動出擊，這才有機會訪問到一些相對被動的選民，這樣測出來的，反而都是小英勝比較多。一樣是街頭民調，但背後意義有這麼大的不同。」

(中時電子報)