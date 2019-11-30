國民黨不分區立委名單出爐，連看完名單的資深媒體人趙少康都在政論節目痛批國民黨主席吳敦義整整20分。讓吳敦義好生納悶，趙少康為何一直罵他。對此，資深媒體人尚毅夫大喊，「天呀」！吳敦義去看電視就知道趙為何要罵他了！社會人民都知道，吳敦義居然不知道！他只能說，吳敦義現在是國民黨內距離社會基層最遙遠的那個人。

尚毅夫在政論節目《突發琪想》上表示，以前國民黨在不分區名單還沒出來前，政黨支持度都是領先民進黨。國民黨的不分區出爐後，支持度就瞬間大幅下滑。當然，民進黨的不分區名單也沒亮麗到哪裡，也有很多藍營支持者跟他說，為何不分區名單只批評國民黨，不批評民進黨，他只能說，「沒有最爛，只有更爛」！國民黨就是最爛的那個，都最爛了，是要如何評論民進黨？

尚毅夫再接著表示，他之前說過，只要吳敦義在名單內，還想選院長，這份國民黨不分區名單就百分之百不會好看。因為如果吳敦義真的都提名社會菁英，讓外界為之一亮的人選，進立法院後就沒有人要理他了。所以若吳想選院長，裡面都要提名會聽他話的人。只要吳掌握不分區，加一些會投他的區域立委，吳就有可能當選立院龍頭，吳怎麼可能會把名單弄得漂亮！？

尚毅夫無奈表示，以前人都說吳敦義精明幹練，但為什麼現在吳敦義說的話都好像跟社會脫節很久的感覺，吳居然還會問趙少康，為什麼要一直罵他？此時，尚毅夫非常激動表示，天呀！吳看電視就知道趙為何要罵他了！吳為何會說這種話，真的搞不懂，社會人民都知道，吳敦義居然不知道，天呀！他只能說，吳敦義現在是國民黨內距離社會基層最遙遠的那個人。

(中時電子報)