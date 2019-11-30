財產申報！學姐負債比存款多，蔡壁如存款千萬元。(中天新聞提供)

中選會陸續公布2020候選人財產申報資料，民眾黨不分區立委名單中受矚目的女將財產一一曝光，學姐黃瀞瑩財產也成為焦點。她出社會不到5年，存款金額有75萬元，但也負債達百萬元。柯文哲心腹蔡壁如的財力則令人刮目相看，光存款就高達千萬元，存錢功力相當驚人。

根據中選會公布候選人財產申報資料。民眾黨不分區立委排名第三的高虹安現職是鴻海集團大數據辦公室主任，科技新貴的她名下沒有不動產，存款則有877萬3225元，另有2筆保單，投資科智企業165萬元左右，財產單純。

柯文哲心腹蔡壁如，名列不分區第五，身家比外界想得還豐厚，她的財產申報資料多達8頁。除了擁有新北市永和區的1筆土地含地上建物不動產，存款高達1073萬7239元，另外還有保單5筆，沒有股票、債券，也沒有負債。

排名第七的新光公主吳欣盈出身企業豪門，資產讓人相當好奇。她申報有價證券6227萬9120元，其中盈盈投資股份有限公司持有557萬股最多；存款106萬餘元、珠寶4件800萬元，1輛Mini Cooper汽車，但也有兩筆共1167多萬元債務。至於不動產部分，有1筆坐落新北市貢寮區的土地、英國房產1筆。

學姐黃瀞瑩排名十三，她雖被放非安全名單內，卻是民眾黨吸引年輕人投票看板。她現年27歲，出社會不到5年，存款金額有75萬11955元，算是相當會存錢，但也因英國留學跟買車的關係，負債達115萬1215元，讓不少網友開玩笑表示，快投票給學姐，讓她領立委薪水還學貸。

(中時電子報)